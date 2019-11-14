Билл Гейтс снова на первом месте рейтинга миллиардеров

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На первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира снова вернулся основатель компании Microsoft Билл Гейтс – его состояние оценивается в 110 миллиардов долларов.
По данным рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, с первого места был смещен основатель компании Amazon Джефф Безос – в его распоряжении находится 109 миллиардов долларов, пишет Сегодня.
Кроме того, в пятерку богатейших людей планеты также входят президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 103 миллиарда долларов, инвестор Уоррен Баффетт с 86,6 миллиарда долларов, а также основатель Facebook Марк Цукерберг – 74,5 миллиарда долларов.
Стоит напомнить, что ранее Безос второй год подряд возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes – в марте его состояние оценивалось в 112 миллиардов долларов.
За прошедшие 20 лет звания богатейшего человека мира были удостоены всего четверо. Основатель инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет занимал первую строчку рейтинга Forbes один год, мексиканский бизнесмен Карлос Слим являлся самым богатым человеком в мире в 2010-2013 годах, основателю американской компании Microsoft Биллу Гейтсу удавалось возглавить рейтинг 12 раз в период с 2001 по 2017 год.
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