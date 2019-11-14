Задержан глава Укрэксимбанка: СБУ сообщила детали

Глава “Укрэксимбанка” Александр Гриценко задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Facebook.

По данным СБУ, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

“Задержание проходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)”, – говорят в СБУ.

Гриценко был задержан в рамках действующего законодательства и помещен в изолятор временного содержания, ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами.

Отметим, правоохранители не конкретизируют, о каком именно медиа-холдинге идет речь. Однако известно, что по делу о преступной группировке Януковича и легализации незаконных доходов фигурирует “Украинский медиа холдинг” (УМХ).

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По данным следствия, покупку холдинга олигархом Сергеем Курченко у бизнесмена Бориса Ложкина финансировал в том числе и “Укрэксимбанк”. Средствами госбанка завладели под видом кредитов на 160 млн долларов и использовали для оплаты сделки.

Напомним, в субботу некоторые СМИ, в частности телеканалы “Прямой” и “5 канал”, сообщили о похищении главы “Укрэксимбанка” Александра Гриценко.

Справка Finance.ua: