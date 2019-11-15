Google создала приложение для обмена сообщениями

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Компания Google выпускает одно из самых значительных своих обновлений для обмена сообщениями между смартфонами с операционной системой Android. Ожидается, что обновление будет конкурировать с iMessage на iPhone.
Новое приложение для обмена сообщениями в Android включает технологию RCS (богатые услуги связи) и предоставляет современные функции обмена сообщениями, такие как обмен текстовыми сообщениями по Wi-Fi или мобильным данным, вместо использования обычного сигнала мобильного телефона. Также есть возможность обмениваться высококачественными фотографиями и видео. Имеются групповой набор уведомлений, а также доставка и чтение чеков.
Групповой обмен сообщениями также улучшится благодаря возможности называть группы, добавлять в группы и удалять людей из них. Также будет возможность видеть, читали ли люди последние сообщения.
Что касается отправки и получения текстовых сообщений на других устройствах, таких как компьютеры, к которым привыкли пользователи iPhone, то служба Google Messages for Web в браузере Chrome все еще остается единственным вариантом для пользователей Android.
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