Microsoft добавит на устройства Windows on ARM эмуляцию x86-64

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По данным осведомлённых источников, корпорация намерена добавить всем устройствам платформы Windows on ARM (WoA) поддержку эмуляции x86-64. Как ожидается, эта функция станет доступной всем пользователям Windows 10 в первой половине 2021 года, а участники программы Windows Insiders смогут опробовать её уже в 2020 году.
Новая функция позволит подавляющему большинству приложений, созданных для ОС Windows, которые были разработаны для архитектуры x64, работать на ARM ISA и на всех системах Windows on ARM. До сих пор можно было эмулировать только 32-разрядные приложения x86. Если данные слухи соответствуют действительности, то в дальнейшем пользователи смогут запускать и 64-разрядные программы, с которыми раньше не было возможности работать на устройствах WoA.
Как ожидается, запуск этой функции ускорит внедрение экосистемы Windows on ARM, так как владельцам таких устройств станут доступные приложения. Данная возможность будет доступна для всех существующих устройств WoA, включая недавно представленный Surface Pro X.
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