Американцы задолжали $9,44 трлн по ипотеке

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Общая задолженность американских домохозяйств в третьем квартале выросла на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, составив $13,95 трлн.
Такие данные опубликовал Федеральный резервный банк Нью-Йорка.
Читайте также: У президента заявили, что ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне будет уже в следующем году
Наибольшая доля долгов (67,7%) приходится на ипотечные кредиты – $9,44 трлн. Задолженность американских домохозяйств растет 21-й квартал подряд.
На втором месте – кредиты на образование – $1,5 трлн (10,8%) и автокредиты – $1,32 трлн (9,5%). 6,3% задолженности приходится на кредитные карты – $880 млрд. Просроченные задолженности по кредитам также выросли в третьем квартале – с 4,4% во втором квартале до 4,8% в третьем.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Квитанция на оплату коммунальных услуг изменится (образец)Позавчера, 20:03 - 32423 6
Гончарук рассказал, как можно увеличить зарплату для учителей до 4 тыс. долларовВчера, 14:33 - 2799 5
Недопуск иностранцев к покупке земли затормозит рост ВВП Украины - МинэкономразвитияВчера, 13:10 - 629 5
Все смартфоны Xiaomi дороже $300 в 2020 году получат поддержку 5GВчера, 06:10 - 686 4
Сколько готовы платить начинающим (инфографика)15.11.2019, 09:05 - 2014 3
Гончарук рассказал, как можно увеличить зарплату для учителей до 4 тыс. долларовВчера, 14:33 - 2799 5
Эксперт объяснил, сколько украинцы будут платить за газ зимойВчера, 21:11 - 2620
Как ИТ-компании платят налоги (инфографика)Вчера, 16:23 - 1843 1
Задержан глава Укрэксимбанка: СБУ сообщила деталиВчера, 09:08 - 1491
Как получить налоговую скидку за переоборудование авто на газВчера, 12:01 - 1460
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)Вчера, 12:10 - 711
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 574
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1003 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 955
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2290 1