0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 128 0

Американцы задолжали $9,44 трлн по ипотеке

Американцы задолжали $9,44 трлн по ипотеке

Общая задолженность американских домохозяйств в третьем квартале выросла на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, составив $13,95 трлн.

Такие данные опубликовал Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

Читайте также: У президента заявили, что ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне будет уже в следующем году

Наибольшая доля долгов (67,7%) приходится на ипотечные кредиты – $9,44 трлн. Задолженность американских домохозяйств растет 21-й квартал подряд.

На втором месте – кредиты на образование – $1,5 трлн (10,8%) и автокредиты – $1,32 трлн (9,5%). 6,3% задолженности приходится на кредитные карты – $880 млрд. Просроченные задолженности по кредитам также выросли в третьем квартале – с 4,4% во втором квартале до 4,8% в третьем.

По материалам 8 channel
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.