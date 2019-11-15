Американцы задолжали $9,44 трлн по ипотеке

Общая задолженность американских домохозяйств в третьем квартале выросла на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, составив $13,95 трлн.

Такие данные опубликовал Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

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Наибольшая доля долгов (67,7%) приходится на ипотечные кредиты – $9,44 трлн. Задолженность американских домохозяйств растет 21-й квартал подряд.

На втором месте – кредиты на образование – $1,5 трлн (10,8%) и автокредиты – $1,32 трлн (9,5%). 6,3% задолженности приходится на кредитные карты – $880 млрд. Просроченные задолженности по кредитам также выросли в третьем квартале – с 4,4% во втором квартале до 4,8% в третьем.