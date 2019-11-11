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Райффайзен Банк Аваль внесет залог за Писарука

Райффайзен Банк Аваль внесет залог за Писарука

Райффайзен Банк Аваль внесет 5 млн грн залога за главу правления Александра Писарука, сообщает пресс-служба финучреждения.

«Сегодня Высшим антикоррупционным судом Украины (ВАКС) принято решение об избрании меры пресечения для Александра Писарука в виде залога. Райффайзен Банк Аваль сообщает, что выполнит все необходимые действия по внесению залога согласно требованию суда», — сообщают в банке.

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Александр Писарук продолжит исполнять обязанности председателя правления банка. В банке убеждены, что все обвинения в неправомерных действиях будут сняты с Писарука в ближайшее время.

«Мы убеждены, что все подозрения о неправомерных действиях будут сняты с г-на Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических стандартов, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях», — отметил глава наблюдательного совета банка Мартин Грюлль.

По материалам НВ
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