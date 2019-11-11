Суд отказался арестовывать Писарука (дополнено)

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука и установил ему залог 5 млн грн.

Судья Екатерина Широкая: “Применить к подозреваемому Писаруку меру пресечения в виде залога в размере 5 миллионов гривен”.

Судья зачитала резолютивную часть решения. У Писарука есть 5 дней, чтобы внести залог. Также экс-чиновник НБУ будет носить электронный браслет.

Сторона обвинения считала необходимым применить к подозреваемому Писаруку наиболее строгую меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней, или залога в размере 30 миллионов гривен.

Такое ходатайство прокурор обосновал тем, что Писарук может скрываться от органов досудебного расследования, может убежать за границу с целью избежания уголовной ответственности и уничтожать доказательства.

Адвокат Екатерина Гупало заявила, что подозрение Писаруку является полностью необоснованным и что достаточной мерой пресечения будет личное обязательство.

Писарука хотели взять на поруки 14 человек. Среди них – глава НБУ Яков Смолий, заместители главы НБУ: Екатерина Рожкова, Олег Чурий, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко; экс-глава “Райффайзен Банка” Владимир Лавренчук, председатель инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала, член наблюдательного совета “Фармак” Филя Жебровская, экс-президент “Киевстара” Петр Чернышов, депутат Киевсовета Сергей Гусовский, председатель правления банка “Авангард” Светлана Корчинская, экс-член правления VAB банка Ирина Туровцева, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Справка Finance.ua:

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в ходе следственных действий в “Райффайзен Банке” задержали семь человек – бывших и действующих должностных лиц Национального банка.

Вечером 11 ноября сотрудники НАБУ пришли в офис Райффайзен Банка Аваль, чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

По данным информированного источника, Писаруку вменяют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Писарук в 2014-2015 годах был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.