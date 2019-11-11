Ryanair запустит еще один рейс из Херсона в Польшу

Ryanair запускает новое направление из Херсона в польский город Катовице.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

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Компания начинает перелеты с 15 января и продолжит их в сезоне летней навигации на 2020 год.

График: рейсы по маршруту будут совершаться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Длительность полета – чуть более часа.

Цена билета в одну сторону по стандартному тарифу составляет €19,27. В этот тариф включена только одна единица маленькой ручной клади.

Справка Finance.ua:

Ryanair сообщил о старте продажи билетов по спасательному тарифу (rescue fares) на маршруте Киев – Краков.

Тариф вводится авиакомпанией в связи с решением компании МАУ (Международные авиалинии Украины) прекратить полеты по этому маршруту с 14 января 2020 года.

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