Ryanair запустит еще один рейс из Херсона в Польшу

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Ryanair запускает новое направление из Херсона в польский город Катовице.
Об этом свидетельствует информация на сайте компании.
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Компания начинает перелеты с 15 января и продолжит их в сезоне летней навигации на 2020 год.
График: рейсы по маршруту будут совершаться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.
Длительность полета – чуть более часа.
Цена билета в одну сторону по стандартному тарифу составляет €19,27. В этот тариф включена только одна единица маленькой ручной клади.
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