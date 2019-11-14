Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)

В начале этого года LG представила первый в мире сворачиваемый телевизор LG Signature OLED TV R. Аналогичную разработку на выставке Inter BEE 2019 в Японии презентовала компания Sharp.

На видео продемонстрирован прототип 30-дюймового 4K-телевизора, который скручивается в рулон внутри небольшой установки и при включении разворачивается до нужных размеров. По своему принципу разработка аналогична тому, что уже показала LG. Цель компании — создать гибкий дисплей толщиной 0,5 мм, который можно скручивать в рулон радиусом не более 2 см.

Sharp также подала в Патентное ведомство Японии патент на дизайн сворачиваемого телевизора. На иллюстрациях показано, что он может как подниматься вверх, так и опускаться вниз. В последнем случае конструкция, по всей видимости, крепится к потолку.

Преимущество таких сворачиваемых телевизоров — простота транспортировки в сложенном положении и возможность их спрятать.