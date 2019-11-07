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Криклий ожидает отмены НДС на внутренние авиарейсы

Криклий ожидает отмены НДС на внутренние авиарейсы

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект об отмене налога на добавленную стоимость на внутренних авиарейсах в ноябре или декабре этого года.

Об этом он сказал, находясь с рабочим визитом в Харькове.

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«Имеем все шансы, что активно поработаем ноябрь-декабрь, и до конца года НДС на внутренние авиаперевозки будет отменен», – отметил Криклий.

Министр инфраструктуры надеется, что после отмены налога авиакомпании захотят открыть новые сообщения между украинскими городами, и рынок существенно оживится. Криклий напомнил, что налога на международные перевозки в Украине нет.

В октябре министр инфраструктуры заявил, что министерство будет предлагать ВР отменить налог на добавленную стоимость с внутриукраинских авиарейсов, для того, чтобы развивать внутреннюю авиамобильность. По его словам, как-то странно выглядит, когда на международные авиарейсы НДС нет, а на внутренние есть.

По материалам УКРИНФОРМ
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