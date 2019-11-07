Криклий ожидает отмены НДС на внутренние авиарейсы

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект об отмене налога на добавленную стоимость на внутренних авиарейсах в ноябре или декабре этого года.

Об этом он сказал, находясь с рабочим визитом в Харькове.

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«Имеем все шансы, что активно поработаем ноябрь-декабрь, и до конца года НДС на внутренние авиаперевозки будет отменен», – отметил Криклий.

Министр инфраструктуры надеется, что после отмены налога авиакомпании захотят открыть новые сообщения между украинскими городами, и рынок существенно оживится. Криклий напомнил, что налога на международные перевозки в Украине нет.

В октябре министр инфраструктуры заявил, что министерство будет предлагать ВР отменить налог на добавленную стоимость с внутриукраинских авиарейсов, для того, чтобы развивать внутреннюю авиамобильность. По его словам, как-то странно выглядит, когда на международные авиарейсы НДС нет, а на внутренние есть.