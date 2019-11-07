Украина побила рекорд по импорту картофеля

В октябре в Украину было ввезено 92,6 тыс. тонн картофеля, это больше, чем годовой объем импорта.

Об этом сообщила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

“Критическая ситуация с ростом импорта картофеля в страну достигла своего апогея в октябре 2019 года. В этом месяце опять был обновлен рекорд импорта – в страну ввезли 92,6 тыс. тонн товарного картофеля – больше, чем когда-либо в истории Украины за целый год. Всего же с начала сезона 2019/20 лет Украиной уже импортировано более 142 тыс. тонн картофеля – в 529 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона!”, – говорится в сообщении.

При этом, согласно данным ценового мониторинга EastFruit, несмотря на рост импорта картофеля в сентябре-октябре, цены на него существенно не снизились. Средняя цена на продукцию в этот период колебалась в пределах от 8 до 11 грн/кг (32-44 цента США за кг). Сейчас картошку продают, в основном, по 9 грн/кг (около 37 центов США за кг).

Сейчас цены на картофель в Украине выше, чем в Польше в среднем на 10 центов США за кг, и выше, чем в России – на 20 центов США за кг, то есть более чем в два раза. И хотя картофель в Украину официально поставляет в основном Беларусь, где цены также в два раза ниже, чем в Украине, но значительная часть этого картофеля имеет российское происхождение. Да и прямые поставки картофеля в Украину из РФ также осуществляются, поскольку запрета на такие поставки нет.