Спрос на легковые модели авто вырос на 37%

За первые 10 месяцев текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 6247 электромобилей, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Из этого количества легковых моделей 5789 штук, коммерческих — 458 шт. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на легковые электромобили в Украине вырос на 37%, а на коммерческие — почти вдвое.

Рынок коммерческих автомобилей на электротяге продолжает формироваться в основном за счет импортного секонд-хенда, доля которого составила 96%. А большая часть регистраций здесь пришлась всего на две модели: Renault Kangoo Z.E. — 420 шт. (403 б/у и 17 новых) и Nissan e-NV200 — 21 шт. (20 б/у и 1 новая).

На рынке легковых электромобилей также доминировали бывшие в употреблении экземпляры — из 5789 зарегистрированных с начала года машин только 498 были новыми.

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. С января по октябрь 2763 экземпляра данной модели пополнили автопарк страны. На втором месте Tesla Model S, электромобили этой модели с начала года выбрали 489 автомобилистов. Также в пятерку самых востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: BMW i3 — 297 шт; Volkswagen е-Golf — 279 шт; FIAT 500е — 253 шт.

Напомним, что недавно Германия увеличила сумму (с 4000 евро до 6000 евро) и продлила программу льготных выплат для покупателей электромобилей (до 2025 года).