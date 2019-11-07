НБУ прогнозирует дальнейшее сокращение количества банков

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Национальный банк Украины прогнозирует продолжение процесса добровольного отказа банков от лицензий, — заявил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Бевз предположил, что в следующем году минимум один-два банка сдадут лицензии добровольно. Он напомнил, что ранее десять банков самостоятельно покинули рынок.
Кроме того, в НБУ ожидают несколько сделок на рынке, это небольшие банки, которые хотят увеличить свой капитал, объединив усилия.
«Поэтому две сделки в следующем году мы увидим по слиянию небольших банков», — добавил представитель НБУ.
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