В каких случаях могут пересчитать платежки за отопление

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Оплачивать услуги по централизованному отоплению не обязательно, если поставщик услуг не соблюдает ряд критериев.
Перерасчет в платежках можно требовать согласно Закону Украины “О жилищно-коммунальных услугах”.
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Пересчитать оплату за услуги по централизованному отоплению (ЦО) могут, если:
Подробнее об отклонениях температурного норматива для жилого помещения:
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