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В каких случаях могут пересчитать платежки за отопление

В каких случаях могут пересчитать платежки за отопление

Оплачивать услуги по централизованному отоплению не обязательно, если поставщик услуг не соблюдает ряд критериев.

Перерасчет в платежках можно требовать согласно Закону Украины “О жилищно-коммунальных услугах”.

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Пересчитать оплату за услуги по централизованному отоплению (ЦО) могут, если:

  • ЦО подключили позже установленного срока или отключили досрочно;
  • отопление прерывается на более чем 12 часов в сутки раз в месяц;
  • температура в помещении не соответствует установленной в нормативах.

Как сэкономить на коммуналке

Подробнее об отклонениях температурного норматива для жилого помещения:

  • за каждый градус отклонения от +18 до +12 (в угловых комнатах – от +20 до +14) плата за отопление уменьшается на 5% за каждый градус отклонения;
  • если температура в жилых помещениях ниже +12 (в угловых комнатах – ниже +14), плата за централизованное отопление не взимается.

Справка Finance.ua:

  • Согласно постановлению Кабмина от 20 октября, получатели субсидий будут платить за коммуналку до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, тогда как сейчас эта плата составляет 15%.
По материалам Finance.UA
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