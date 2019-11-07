В каких случаях могут пересчитать платежки за отопление

Оплачивать услуги по централизованному отоплению не обязательно, если поставщик услуг не соблюдает ряд критериев.

Перерасчет в платежках можно требовать согласно Закону Украины “О жилищно-коммунальных услугах”.

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Пересчитать оплату за услуги по централизованному отоплению (ЦО) могут, если:

ЦО подключили позже установленного срока или отключили досрочно;

отопление прерывается на более чем 12 часов в сутки раз в месяц;

температура в помещении не соответствует установленной в нормативах.

Подробнее об отклонениях температурного норматива для жилого помещения:

за каждый градус отклонения от +18 до +12 (в угловых комнатах – от +20 до +14) плата за отопление уменьшается на 5% за каждый градус отклонения;

если температура в жилых помещениях ниже +12 (в угловых комнатах – ниже +14), плата за централизованное отопление не взимается.

Справка Finance.ua:

В Минсоцполитики заявили, что с октября льготники начнут получать платежные квитанции с полной суммой к оплате за услуги ЖКХ .