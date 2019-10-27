Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммой

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Льготники начнут получать платежные квитанции с полной суммой к оплате за услуги жилищно-коммунального хозяйства, начиная уже с октября.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга.
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“Начиная с платежек за октябрь, все льготники, как и субсидианты раньше, будут получать полный размер в платежке без учета льгот и субсидий”, — отметил Музыченко.
Как это будет действовать. Параллельно соответствующие средства будут перечисляться или на учетную запись в сберегательном банке, или на тот банк или Укрпочту, если они изъявили желание и обратились в орган соцзащиты относительно получения соответствующих выплат в наличной форме.
Льготники будут получать смс-сообщения от банка о том, какая сумма была начислена им в виде льготы, соответствующие взаиморасчеты будут происходить между банком и поставщиком услуг.
При этом он отметил, что и льготы, и субсидия покрывают лишь часть общей суммы к оплате за потребленные коммунальные услуги.
“Льготник, который получает средства наличными, должен самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льгот, которые он получил в наличной форме. Те льготники, которые получают льготы в безналичной форме, получив смс-сообщение от банка, должны понять, какую сумму средств не профинансировал сберегательный банк”, – добавил чиновник.
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