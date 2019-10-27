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Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммой

Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммой

Льготники начнут получать платежные квитанции с полной суммой к оплате за услуги жилищно-коммунального хозяйства, начиная уже с октября.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга.

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“Начиная с платежек за октябрь, все льготники, как и субсидианты раньше, будут получать полный размер в платежке без учета льгот и субсидий”, — отметил Музыченко.

Как это будет действовать. Параллельно соответствующие средства будут перечисляться или на учетную запись в сберегательном банке, или на тот банк или Укрпочту, если они изъявили желание и обратились в орган соцзащиты относительно получения соответствующих выплат в наличной форме.

Льготники будут получать смс-сообщения от банка о том, какая сумма была начислена им в виде льготы, соответствующие взаиморасчеты будут происходить между банком и поставщиком услуг.

Как сэкономить на коммуналке

При этом он отметил, что и льготы, и субсидия покрывают лишь часть общей суммы к оплате за потребленные коммунальные услуги.

“Льготник, который получает средства наличными, должен самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льгот, которые он получил в наличной форме. Те льготники, которые получают льготы в безналичной форме, получив смс-сообщение от банка, должны понять, какую сумму средств не профинансировал сберегательный банк”, – добавил чиновник.

По материалам УНН
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