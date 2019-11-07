Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,1%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,74 грн до 24,50 грн (-1,0%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,78/24,81 до 24,52/24,56 (-1,0%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,66/24,92 до 24,40/24,70 (-1,1%/-0,9%).

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При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,2% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

По данным НБУ, на прошлой неделе регулятор купил на межбанковском рынке валюту на $372 млн, это на $215 млн. больше, чем неделей ранее. При этом третью неделю подряд НБУ не выходит на рынок с продажей валюты.

Как говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, это свидетельствует об устойчивом превышении предложения валюты над спросом на нее, и является залогом дальнейшего укрепления гривны.

По прогнозам эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,5 грн”, – прогнозирует Иосуб.