Hyundai выпустит девять новых «зеленых» автомобилей

Компания Hyundai планирует к 2022 году разработать и выпустить на рынок девять новых автомобилей на альтернативном топливе. Некоторые из них появятся уже в ближайшее время.

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Hyundai утверждает, что в ближайшие три года он предложит автолюбителям 13 новых автомобилей на альтернативном топливе, но про четыре из них уже было известно ранее. Поэтому стоит говорить только про девять новинок.

Первой «зеленой» моделью Hyundai, появление которой уже ранее анонсировалось, станет обновленный Ioniq. Эта модель имеет три версии – электрическую, гибридную и plug-in hybrid.

Ещё одна новинка – новая Sonata HEV. В апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке состоялась премьера восьмого поколения Sonata, которое называется DN8. В следующем году Hyundai обещает выпустить на рынок его гибридную версию.

В 2020-21 годах этот южнокорейский автогигант начнет продавать много гибридных версий уже существующих моделей. Например, получит обновление Kona.

Большинство новинок Hyundai на альтернативном топливе появятся только к 2022 году. К сожалению, корейцы про большую часть из них пока ничего не говорят.