Илон Маск сообщил, когда появится город на Марсе

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что стартовая стоимость полета на орбиту Земли на корабле StarShip, равная $2 млн, позволяет создать «Самоподдерживающийся город на Марсе» за разумные деньги.

По мнению главы SpaceX, на развитие марсианской инфраструктуры уйдет около 20 лет.

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Чтобы воплотить эту идею в жизнь, SpaceX потребуется построить и запустить около 1000 космических кораблей в течение 20 лет. Такой срок связан с тем, что планетарное выравнивание позволяет осуществлять реально достижимый полет на Марс один раз в два года.

Маск также рассмотрел более краткосрочный потенциал для StarShip, включая информацию о том, сколько грузов аппарат может отправить на орбиту Земли.

Starship рассчитан для многократного использования и в идеале способен делать до трех вылетов в день, то есть совершать более 1000 полетов в год. Это означает, что если у компании будет около 100 кораблей грузоподъемностью до 100 тонн, то SpaceX сможет выводить на орбиту свыше 10 млн тонн груза в год.