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Илон Маск сообщил, когда появится город на Марсе

Илон Маск сообщил, когда появится город на Марсе

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что стартовая стоимость полета на орбиту Земли на корабле StarShip, равная $2 млн, позволяет создать «Самоподдерживающийся город на Марсе» за разумные деньги.

По мнению главы SpaceX, на развитие марсианской инфраструктуры уйдет около 20 лет.

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Чтобы воплотить эту идею в жизнь, SpaceX потребуется построить и запустить около 1000 космических кораблей в течение 20 лет. Такой срок связан с тем, что планетарное выравнивание позволяет осуществлять реально достижимый полет на Марс один раз в два года.

Маск также рассмотрел более краткосрочный потенциал для StarShip, включая информацию о том, сколько грузов аппарат может отправить на орбиту Земли.

Starship рассчитан для многократного использования и в идеале способен делать до трех вылетов в день, то есть совершать более 1000 полетов в год. Это означает, что если у компании будет около 100 кораблей грузоподъемностью до 100 тонн, то SpaceX сможет выводить на орбиту свыше 10 млн тонн груза в год.

По материалам НВ
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