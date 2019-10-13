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Илон Маск показал пассажирский космический корабль (видео)

Илон Маск показал пассажирский космический корабль (видео)

Чуть ранее глава SpaceX Илон Маск, в рамках мероприятия Starship Update, презентовал полноразмерный тестовый стенд верхней ступени своей межпланетной ракеты Starship. По планам компании, данный вариант будет протестирован на около-орбитальных полетах уже в конце этого года.

Сейчас же в сети было опубликовано видео, на котором демонстрируется внешний вид космического корабля. Что интересно, ракета с каждым разом все больше напоминает собой акулу-молот. И все это благодаря использованию необычной технологии в аппарате в виде рулевых посадочных плоскостей.

По словам Илона Маска, Starship планируется использовать для космических полетов с людьми на борту. В числе планет, на которые должен отправиться корабль, глава SpaceX назвал Марс, Луну и “beyond”.

По материалам bigmir.net
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