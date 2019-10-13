Илон Маск показал пассажирский космический корабль (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Чуть ранее глава SpaceX Илон Маск, в рамках мероприятия Starship Update, презентовал полноразмерный тестовый стенд верхней ступени своей межпланетной ракеты Starship. По планам компании, данный вариант будет протестирован на около-орбитальных полетах уже в конце этого года.
Сейчас же в сети было опубликовано видео, на котором демонстрируется внешний вид космического корабля. Что интересно, ракета с каждым разом все больше напоминает собой акулу-молот. И все это благодаря использованию необычной технологии в аппарате в виде рулевых посадочных плоскостей.
По словам Илона Маска, Starship планируется использовать для космических полетов с людьми на борту. В числе планет, на которые должен отправиться корабль, глава SpaceX назвал Марс, Луну и “beyond”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Военный сбор предлагают отменитьВчера, 11:01 - 4586 13
В Николаеве почти вдвое выросли цены на проезд в электротранспортеВчера, 08:30 - 909 9
Столичные власти планируют построить метро до Пущи-ВодицыВчера, 07:22 - 2682 8
Судьям ВС хотят урезать зарплатыВчера, 15:51 - 800 6
Метро на Троещину смогут построить через 3-5 лет - КличкоВчера, 13:22 - 593 5
Должностные оклады предлагают устанавливать по-новомуВчера, 14:03 - 12028 2
Sony в день анонса PlayStation 5 уволила десятки сотрудниковВчера, 05:12 - 8188
Военный сбор предлагают отменитьВчера, 11:01 - 4586 13
Столичные власти планируют построить метро до Пущи-ВодицыВчера, 07:22 - 2682 8
Ryanair объявил осеннюю распродажу билетов от 10 евроВчера, 15:30 - 2037
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 841
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1188
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1971
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 2306 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2320