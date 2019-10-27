Государство не будет компенсировать МАУ облет территории РФ

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Государство не может давать скидки МАУ в качестве компенсации за облет территории России.
Об этом рассказал глава «Украэроруха» Андрей Ярмак.
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«Мы не имеем права на законодательном уровне предоставлять любые преференции, и мы будем в дальнейшем придерживаться этой практики», – рассказал глава «Украэроруха».
Он также прокомментировал долг в размере 1 млрд грн.
«Общий порядок цифр такой, однако эта сумма включает и плату за предоставленные услуги, и штрафные санкции, и текущие платежи», – отметил Ярмак.
По его словам, после назначения Ярмака на должность был активизирован диалог с МАУ.
«Авиакомпания возобновила оплату, но при этом мы ждем предложения о том, каким образом она планирует реструктуризировать свои финансовые обязательства», – сказал Ярмак.
Ранее Finance.ua сообщал, что пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая отметила ряд дополнительных расходов украинских перевозчиков по сравнению с иностранными конкурентами: акциз на топливо, пошлины на ввоз авиатехники и запасных частей, необходимость облетать воздушное пространство Востока Украины, Крыма и РФ.
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