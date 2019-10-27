Работа системы е-билета в столице восстановлена

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“Киевский метрополитен” заявляет, что оператор КП “ГИВЦ” восстановил работу системы е-билета.
Об этом КП “Киевский метрополитен” сообщает в Facebook.
Оператор КП “ГИВЦ” восстановил работу системы е-билета. Приносим извинения за неудобства”, – говорится в сообщении.
Ранее в метрополитене предупреждали, что система е-билета временно не работает, и предлагали пассажирам воспользоваться альтернативным видом оплаты проезда.
Вместо жетонов и разовых билетов действовуют билеты с QR-кодами для всех видов транспорта.
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