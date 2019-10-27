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Работа системы е-билета в столице восстановлена

Работа системы е-билета в столице восстановлена

“Киевский метрополитен” заявляет, что оператор КП “ГИВЦ” восстановил работу системы е-билета.

Об этом КП “Киевский метрополитен” сообщает в Facebook.

Оператор КП “ГИВЦ” восстановил работу системы е-билета. Приносим извинения за неудобства”, – говорится в сообщении.

Ранее в метрополитене предупреждали, что система е-билета временно не работает, и предлагали пассажирам воспользоваться альтернативным видом оплаты проезда.

Справка Finance.ua:

  • С 1 ноября в метро используют только электронные средства оплаты.

Вместо жетонов и разовых билетов действовуют билеты с QR-кодами для всех видов транспорта.

Тарифы на проезд по Kуiv Smart Card:

  • 1-9 поездок — 8 грн за билет;
  • 10-19 поездок — 7,70 грн;
  • 20-29 поездок — 7,40 грн;
  • 30-39 поездок — 7,10 грн;
  • 40-49 поездок — 6,80 грн;
  • 50 поездок — 6,50 грн.
По материалам Finance.UA
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