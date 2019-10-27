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Samsung планирует увеличить продажи складных смартфонов в 2020 году

Samsung планирует увеличить продажи складных смартфонов в 2020 году

Несмотря на неудачу на рынке складных смартфонов Samsung (продажи первой версии пришлось остановить из-за проблем с дисплеем), компания планирует и дальше выводить на рынок подобные устройства.

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Несколько недель назад Samsung заявила о намерении поставить в следующем году от 5 млн до 6 млн складных смартфонов, поскольку спрос на них увеличивается. А теперь главный исполнительный директор компании Диджей Кох подтвердил, что Samsung «значительно увеличит продажи складных смартфонов в следующем году».

Недавние утечки утверждали, что Samsung может в скором времени анонсировать новый смартфон-раскладушку W20, который получит гибкий дисплей. Эта новинка станет преемником нынешней модели в форм-факторе раскладушки, доступной эксклюзивно на китайском рынке. Но в случае нового W20 ожидается выход и на другие рынки. Как ожидается, эта модель будет анонсирована до конца текущего месяца.

По материалам ITC.ua
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