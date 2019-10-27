Samsung увольняет сотрудников в Китае

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Samsung China уволит более трети своих сотрудников. Одиннадцать филиалов и отделений Samsung в стране в конечном итоге будут объединены в пять.
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В настоящее время компания работает над планом увольнения, причем сильнее всего это коснется бизнеса мобильных телефонов. Увольнения сильно повлияют на персонал отдела продаж и маркетинга мобильных телефонов.
«Есть и другие отделы, однако сотрудники бизнеса мобильных телефонов стоят на первом месте в списке сокращений», — отметил источник.
В сентябре этого года, после закрытия последнего китайского завода мобильных телефонов в Хуэйчжоу южнокорейский производитель практически прекратил производство мобильных телефонов в Китае. Согласно предыдущим сообщениям южнокорейских СМИ, Samsung Electronics планирует доверить ежегодное производство около 60 миллионов телефонов серии Galaxy M и Galaxy A китайским сборщикам.
Во второй половине 2018 года мобильные телефоны Samsung улучшили показатели на китайском рынке, однако спустя год доля Samsung на местном рынке все еще колеблется около отметки 1%.
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