0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Samsung увольняет сотрудников в Китае

Samsung увольняет сотрудников в Китае

Samsung China уволит более трети своих сотрудников. Одиннадцать филиалов и отделений Samsung в стране в конечном итоге будут объединены в пять.

Читайте также: Samsung закрывает последний завод по производству смартфонов в Китае

В настоящее время компания работает над планом увольнения, причем сильнее всего это коснется бизнеса мобильных телефонов. Увольнения сильно повлияют на персонал отдела продаж и маркетинга мобильных телефонов.

«Есть и другие отделы, однако сотрудники бизнеса мобильных телефонов стоят на первом месте в списке сокращений», — отметил источник.

В сентябре этого года, после закрытия последнего китайского завода мобильных телефонов в Хуэйчжоу южнокорейский производитель практически прекратил производство мобильных телефонов в Китае. Согласно предыдущим сообщениям южнокорейских СМИ, Samsung Electronics планирует доверить ежегодное производство около 60 миллионов телефонов серии Galaxy M и Galaxy A китайским сборщикам.

Во второй половине 2018 года мобильные телефоны Samsung улучшили показатели на китайском рынке, однако спустя год доля Samsung на местном рынке все еще колеблется около отметки 1%.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.