Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

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Мировой долг достиг рекордных показателей – 188 триллионов долларов, или 230% от глобального ВВП.
Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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“Мировой долг – как государственный, так и частный – достиг рекордного максимума – 188 триллионов долларов. Это составляет около 230% глобального производства”, – заявила Георгиева, выступая в Вашингтоне в четверг на юбилейной 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.
Предшественница Георгиевой – Кристин Лагард – годом ранее отмечала, что глобальный долг составлял 182 триллиона долларов. Она призывала мировые правительства сделать все возможное для сокращения этого показателя, поскольку мировая экономика замедляет свой рост и обеспечивать выплаты будет все более проблематично.
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