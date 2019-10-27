Китай может инвестировать в Saudi Aramco до $10 млрд в ходе ІРО

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Китай может инвестировать от $5 млрд до $10 млрд в государственную нефтяную компанию Saudi Aramco в ходе ІРО.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Фонд «Шелкового пути», который базируется в Пекине, является одной из сторон, обсуждавших вопрос покупки акций, говорят источники издания.
Инвестиции в Saudi Aramco усилят связи с Саудовской Аравией, а также дадут Китаю возможность получить прибыль от роста цен на нефть.
Местные нефтедобывающие компании Sinopec Group и государственный инвестиционный фонд China Investment Corp также в течение последних месяцев вели переговоры об инвестировании в IPO Aramco.
Масштабные обязательства со стороны Китая помогут Aramco преуспеть в продаже акций после того, как западные финансовые менеджеры выразили сомнения в оценке компании.
Наследный принц королевства Мухаммед бен Салман давно настаивал на том, что государственная нефтяная компания стоит $2 трлн, хотя, как отмечает Bloomberg News, он готов снизить ее стоимость до $1,6-1,8 трлн.
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