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Китай может инвестировать в Saudi Aramco до $10 млрд в ходе ІРО

Китай может инвестировать в Saudi Aramco до $10 млрд в ходе ІРО

Китай может инвестировать от $5 млрд до $10 млрд в государственную нефтяную компанию Saudi Aramco в ходе ІРО.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Фонд «Шелкового пути», который базируется в Пекине, является одной из сторон, обсуждавших вопрос покупки акций, говорят источники издания.

Инвестиции в Saudi Aramco усилят связи с Саудовской Аравией, а также дадут Китаю возможность получить прибыль от роста цен на нефть.

Местные нефтедобывающие компании Sinopec Group и государственный инвестиционный фонд China Investment Corp также в течение последних месяцев вели переговоры об инвестировании в IPO Aramco.

Масштабные обязательства со стороны Китая помогут Aramco преуспеть в продаже акций после того, как западные финансовые менеджеры выразили сомнения в оценке компании.

Наследный принц королевства Мухаммед бен Салман давно настаивал на том, что государственная нефтяная компания стоит $2 трлн, хотя, как отмечает Bloomberg News, он готов снизить ее стоимость до $1,6-1,8 трлн.

По материалам Mind
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