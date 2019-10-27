Польша выдала Украине 15 тыс. разрешений на грузовые автоперевозки

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Между Украиной и Польшей подписали протокол о выделении 15 тыс. разрешений Республики на осуществление автомобильных грузовых перевозок в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
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Министерство инфраструктуры приложило все усилия по защите украинских перевозчиков, которые дополнительно получат 5000 польских разрешений, которые будут переданы украинской стороне в начале ноября 2019 года, и 10 000 разрешений с предварительного обмена разрешениями на 2020 год для использования в 2019 году.
Отмечается, что разрешения предыдущего обмена на 2020 год будут действительными до 31 января 2021 года, польская сторона должна передать их до 15 ноября 2019 года. Будет также создана совместная рабочая группа по обмену опытом по распределению разрешений.
Также отмечается, что по решению Смешанной комиссии с 12 ноября 2019 года аннулируются 160 000 разрешений Республики Польша на въезд. Для возвращения в страну регистрации транспортного средства у перевозчиков есть время до 31 декабря 2019 года.
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