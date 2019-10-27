0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Польша выдала Украине 15 тыс. разрешений на грузовые автоперевозки

Польша выдала Украине 15 тыс. разрешений на грузовые автоперевозки

Между Украиной и Польшей подписали протокол о выделении 15 тыс. разрешений Республики на осуществление автомобильных грузовых перевозок в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Читайте также: Власти Польши перед выборами анонсировали увеличение минимальной зарплаты

Министерство инфраструктуры приложило все усилия по защите украинских перевозчиков, которые дополнительно получат 5000 польских разрешений, которые будут переданы украинской стороне в начале ноября 2019 года, и 10 000 разрешений с предварительного обмена разрешениями на 2020 год для использования в 2019 году.

Отмечается, что разрешения предыдущего обмена на 2020 год будут действительными до 31 января 2021 года, польская сторона должна передать их до 15 ноября 2019 года. Будет также создана совместная рабочая группа по обмену опытом по распределению разрешений.

Также отмечается, что по решению Смешанной комиссии с 12 ноября 2019 года аннулируются 160 000 разрешений Республики Польша на въезд. Для возвращения в страну регистрации транспортного средства у перевозчиков есть время до 31 декабря 2019 года.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.