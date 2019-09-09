Власти Польши перед выборами анонсировали увеличение минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в Польше с 1 января 2020 г. может вырасти на 350 злотых (около $90) – до 2,6 тыс. злотых (примерно $660).

Об этом заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий.

“Минимальная зарплата со следующего года составит 2600 злотых, а от 1 января 2021 – 3000 злотых. Конечно, это будет в том случае, если избиратели поручат нам миссию и в дальнейшем управлять страной, что будет определяться в ближайшее время”, – заявил Моравецкий.

Во время партийной конвенции правящей партии “Право и Справедливость” (PiS) в минувшую субботу было объявлено о планах увеличения минимальной зарплаты в стране в 2020 году до 2,6 тысячи, в 2021-м – до 3 тысяч, в 2023-м – до 4 тыс. злотых.

В настоящее время минимальная зарплата в Польше составляет 2250 злотых (около $570), а минимальная оплата часа труда – 14,7 злотого ($3,6).

Парламентские выборы в Польше состоятся 13 октября.