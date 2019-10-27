Кабмин увеличил расходы на социальную сферу в госбюджете-2020

Кабинет Министров увеличил расходы на социальную сферу в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.

Об этом на презентации проекта госбюджета-2020 сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Согласно проекту госбюджета, на социальную сферу выделено 293 млрд грн.

“Следующая статья – социальное обеспечение. Доход каждого человека в Украине не должен быть меньше чем реальный прожиточный минимум. Все, кто нуждаются субсидии в этом отопительном сезоне – все их получат”, – заявил Гончарук.

По его словам, задача по субсидиям заключается в том, чтобы малообеспеченные семьи не тратили на ЖКХ более 15% своего совокупного дохода.

Касательно пенсий Гончарук заявил, что пенсии будут индексированы.

“Вырастут не сильно. Для этого нужен ресурс. Нужно, чтобы экономика росла значительно скорее”, – сказал он.

Раньше Finance.ua сообщал, что бюджетный комитет Верховной Рады дал Кабинету Министров поручение ко второму чтению проекта Госбюджета-2020 увеличить в нем расходы на социальную сферу.