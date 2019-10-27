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Украинцам трижды повысят пенсии: кому и на сколько

Украинцам трижды повысят пенсии: кому и на сколько

В 2020 году в Украине запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре. Об этом сообщают украинские СМИ.

В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре вырастет минимальная пенсия для всех граждан.

Так, “минималка”, которая равна размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, вырастет на 8% – с 1638 до 1769 гривен (увеличение на 131 гривну).

Кроме того, на март будущего года запланирована индексация пенсий. Впрочем, она станет возможной только в том случае, если власть проведет реформу прожиточного минимума, отвяжет его от многих выплат и сделает его “реалистичным”.

Нововведение может быть закреплено уже в ноябре, когда нардепы будут голосовать за государственный бюджет 2020 года во втором чтении.

Безбедная старость

Как сообщила нардеп от “Слуги народа”, председатель Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, мартовское повышение пенсии может произойти на уровне 12-13%.

Также проект госбюджета на 2020 год включает расходы на выплату пенсий и покрытие дефицита ПФУ в размере 172,6 млрд грн.

По материалам TodayNews
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