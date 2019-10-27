В Минсоцполитики объяснили вопрос о выплатах при рождении ребенка

В министерстве социальной политики пояснили ситуацию относительно выплаты при рождении ребенка.

Об этом написала министр социальной политики Юлия Соколовская на странице в Facebook.

“В СМИ разошлась новость о том, что власти могут отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, которым Министерство социальной политики отвязывает свыше 150 выплат от прожиточного минимума – чтобы помочь тем, кто в этом действительно нуждается: малоимущим семьям и пенсионерам, – написала Соколовская.

Что предлагали. Введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически это около 6 тыс. грн – поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс. грн).

Соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем – независимо от размера доходов семьи. Идея была в том, чтобы немного изменить подход и помогать лишь тем, кто в этом реально нуждается.

Принято решение о сохранении нынешнего механизма оказания помощи при рождении детей.

Справка Finance.ua:

Помощь при рождении предоставляется одному из родителей или опекуну, который постоянно проживает вместе с ребенком:

Помощь выплачивается в размере, который не будет зависеть от того, какой по счету ребенок в семье — 1, 2, 3.

Помощь при рождении ребенка назначается в размере 41 280 гривен.

Выплата осуществляется одноразово в сумме 10 320 гривен. Остальная сумма помощи выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями – 860 грн. в месяц.

Документы для получения помощи: свидетельство о рождении, а опекуны должны предоставить решение об установлении опеки. Кроме того, для получения денежных выплат на ребенка в соцзащиту необходимо предоставить: