В Минсоцполитики объяснили вопрос о выплатах при рождении ребенка

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В министерстве социальной политики пояснили ситуацию относительно выплаты при рождении ребенка.
Об этом написала министр социальной политики Юлия Соколовская на странице в Facebook.
“В СМИ разошлась новость о том, что власти могут отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, которым Министерство социальной политики отвязывает свыше 150 выплат от прожиточного минимума – чтобы помочь тем, кто в этом действительно нуждается: малоимущим семьям и пенсионерам, – написала Соколовская.
Что предлагали. Введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически это около 6 тыс. грн – поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс. грн).
Соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем – независимо от размера доходов семьи. Идея была в том, чтобы немного изменить подход и помогать лишь тем, кто в этом реально нуждается.
Принято решение о сохранении нынешнего механизма оказания помощи при рождении детей.
Помощь при рождении предоставляется одному из родителей или опекуну, который постоянно проживает вместе с ребенком:
Документы для получения помощи: свидетельство о рождении, а опекуны должны предоставить решение об установлении опеки. Кроме того, для получения денежных выплат на ребенка в соцзащиту необходимо предоставить:
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