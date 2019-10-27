Мобильные операторы Китая запустили 5G

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Крупнейшие китайские мобильные операторы начали предоставлять услуги связи пятого поколения 5G.
Об этом сообщает Xinhua.
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«Три крупнейших оператора мобильной связи Китая в четверг запустили свои долгожданные тарифные планы 5G», – говорится в сообщении.
31 октября мобильные операторы China Mobile, China Unicom и China Telecom одновременно объявили о своих тарифных планах с услугами 5G по цене от 128 юаней (около 451 грн) до 599 юаней (2100 грн).
Услуги 5G теперь доступны в 50 городах, в том числе в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу та Шеньчжене.
К средине октября в Шанхае активировали 11 859 базовых станций 5G, которые будут поддерживать охват сетью 5G на главных улицах города.
Три основных оператора мобильной связи уже зарегистрировали более 10 млн пользователей Wannabe 5G до официального запуска.
Ожидается, что до 2025 года в стране будет более 600 млн абонентов 5G.
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