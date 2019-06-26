В Германии запустили сеть 5G

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Первые два города Германии получили доступ к покрытию высокоскоростного мобильного интернета пятого поколения (5G).
В частности, 5G появилось в Берлине и Бонне 3 июля. В дальнейшем ввести 5G планируют в ряде крупнейших немецких городов, в частности в Гамбурге, Лейпциге и Мюнхене, а до конца 2020 года сеть нового поколения должна появиться в 20 крупнейших городах страны.
С введением сети 5G связывают ряд преимуществ для развития экономики. В частности, она необходима для развития автономного вождения автомобиля, виртуальной реальности и других новейших индустрий.
Для введения 5G в Германии мобильные операторы страны инвестировали около 6,5 млрд евро в приобретение прав на пользование частотами.
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