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В Германии запустили сеть 5G

В Германии запустили сеть 5G

Первые два города Германии получили доступ к покрытию высокоскоростного мобильного интернета пятого поколения (5G).

В частности, 5G появилось в Берлине и Бонне 3 июля. В дальнейшем ввести 5G планируют в ряде крупнейших немецких городов, в частности в Гамбурге, Лейпциге и Мюнхене, а до конца 2020 года сеть нового поколения должна появиться в 20 крупнейших городах страны.

С введением сети 5G связывают ряд преимуществ для развития экономики. В частности, она необходима для развития автономного вождения автомобиля, виртуальной реальности и других новейших индустрий.

Для введения 5G в Германии мобильные операторы страны инвестировали около 6,5 млрд евро в приобретение прав на пользование частотами.

По материалам hromadske.tv
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