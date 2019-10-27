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Самая прибыльная компания мира может быть частично приватизирована

Самая прибыльная компания мира может быть частично приватизирована

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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По его словам, соответствующее решение было принято в пятницу на заседании под председательством саудовского кронпринца. Мухаммед бен Салман считал поддержку местных инвесторов достаточной для старта процедуры IPO.

Bloomberg отмечает, что частичная приватизация Saudi Aramco, которая по итогам 2018 года была самой прибыльной компанией в мире, станет важнейшим изменением в нефтяной промышленности Саудовской Аравии с 1970-х годов, когда Aramco была национализирована.

Впервые саудовский принц заявил о возможном выходе Saudi Aramco на IPO в январе 2016 года.

Полученные за счет этого средства он планировал направить на реформу экономики. После двух лет подготовки процесс был заморожен в августе 2018 года.

Подготовка к первичному размещению акций возобновилась летом 2019 года, но через несколько месяцев вновь была приостановлена.

По материалам Економічна Правда
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