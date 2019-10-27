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Уровень государственного и гарантированного государством долга уже менее 53% - Нацбанк

Уровень государственного и гарантированного государством долга уже менее 53% - Нацбанк

По оценкам НБУ, соотношение государственного и гарантированного государством долга на конец августа было ниже 53% ВВП.

“Несмотря на значительные привлечения, государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 4,7% с начала года – до 2 067 млрд грн по состоянию на конец августа 2019 года. Кроме выплат по долговым обязательствам, дополнительным весомым фактором этого было укрепление гривны. Несмотря на размещение ОВГЗ в конце II квартала, основным источником финансирования в этом году оставались гривневые заимствования на внутреннем рынке при почти полном отсутствии поступлений от приватизации”, – констатирует Нацбанк.

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Кроме того, в III квартале правительство продолжило активно заимствовать в гривне и одновременно выплачивало по обязательствам в иностранной валюте. В итоге валютная структура долга в дальнейшем улучшалась.

По материалам Finbalance
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