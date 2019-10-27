В полиции разъяснили новые штрафы за нарушение правил перевозки детей

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ПДД давно содержит нормы относительно правил перевозки детей, однако родители часто пренебрегают ими. Поэтому Верховная Рада приняла нововведения относительно правил перевозки детей в транспортных средствах.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
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“Во время столкновения ребенок может просто выскользнуть из-под ремня, который изготовлен под габариты взрослого пассажира, или ремень может нанести вред, ведь будет действовать не на те участки тела. В нашей стране ситуация с использованием автокресел для детей, к сожалению, не лучшая, и это известно всем”, – отмечает Белошицкий.
Нововведение предусматривает штрафы по перевозке:
• детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста;
• в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, дающих возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства;
• детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля;
• организованные группы детей в темное время суток.
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