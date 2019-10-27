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В полиции разъяснили новые штрафы за нарушение правил перевозки детей

В полиции разъяснили новые штрафы за нарушение правил перевозки детей

ПДД давно содержит нормы относительно правил перевозки детей, однако родители часто пренебрегают ими. Поэтому Верховная Рада приняла нововведения относительно правил перевозки детей в транспортных средствах.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

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“Во время столкновения ребенок может просто выскользнуть из-под ремня, который изготовлен под габариты взрослого пассажира, или ремень может нанести вред, ведь будет действовать не на те участки тела. В нашей стране ситуация с использованием автокресел для детей, к сожалению, не лучшая, и это известно всем”, – отмечает Белошицкий.

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Нововведение предусматривает штрафы по перевозке:

• детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста;

• в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, дающих возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства;

• детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля;

• организованные группы детей в темное время суток.

Справка Finance.ua:

  • 29 октября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей” (№1150).
  • Нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан – 510 грн.
  • Повторное в течение года совершение нарушения предусматривает штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 грн.
По материалам Finance.UA
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