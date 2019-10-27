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Китайский стартап запускает роботакси без водителей

Китайский стартап запускает роботакси без водителей

Китайский стартап Pony.ai объявил о запуске тестового сервиса роботакси в калифорнийском городе Ирвайн.

Об этом сообщает Venture Beat.

Бесплатная услуга под названием BotRide будет доступна с 4 ноября до конца января, заказать машину можно будет с помощью приложения для Android или iOS, ссылку на которое предоставят ограниченному числу пользователей из тех, которые зарегистрируются через официальный сайт.

Представители BotRide отмечают, что роботаксі будут работать как в индивидуальном режиме, так и в режиме каршеринга в случае, если путь двух пассажиров будет совпадать.

Высадка и посадка пассажиров будет доступна только в заранее определенных точках, при этом программное обеспечение автомобиля автоматически рассчитает самый быстрый маршрут и предложит оптимальные точки остановок.

Автомобили смогут перемещаться не по всему городу, а лишь внутри определенной его части, в которую вошли несколько жилых кварталов, а также различные коммерческие объекты, парки и учебные заведения.

В целом на дороги Ирвайна выйдут 10 автономных электрокаров Hyundai KONA Electric. За рулем будет сидеть водитель, который перехватит управление при необходимости. Кроме него в салоне будет находиться инженер, который будет следить за работой системы автономного управления.

Основная задача эксперимента с роботакси – изучить поведение потенциальных потребителей подобных услуг, а также лишний раз протестировать автономные машины в реальных условиях американских улиц.

По материалам ITC.ua
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