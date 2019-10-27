Китайский стартап запускает роботакси без водителей

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Китайский стартап Pony.ai объявил о запуске тестового сервиса роботакси в калифорнийском городе Ирвайн.
Об этом сообщает Venture Beat.
Бесплатная услуга под названием BotRide будет доступна с 4 ноября до конца января, заказать машину можно будет с помощью приложения для Android или iOS, ссылку на которое предоставят ограниченному числу пользователей из тех, которые зарегистрируются через официальный сайт.
Представители BotRide отмечают, что роботаксі будут работать как в индивидуальном режиме, так и в режиме каршеринга в случае, если путь двух пассажиров будет совпадать.
Высадка и посадка пассажиров будет доступна только в заранее определенных точках, при этом программное обеспечение автомобиля автоматически рассчитает самый быстрый маршрут и предложит оптимальные точки остановок.
Автомобили смогут перемещаться не по всему городу, а лишь внутри определенной его части, в которую вошли несколько жилых кварталов, а также различные коммерческие объекты, парки и учебные заведения.
В целом на дороги Ирвайна выйдут 10 автономных электрокаров Hyundai KONA Electric. За рулем будет сидеть водитель, который перехватит управление при необходимости. Кроме него в салоне будет находиться инженер, который будет следить за работой системы автономного управления.
Основная задача эксперимента с роботакси – изучить поведение потенциальных потребителей подобных услуг, а также лишний раз протестировать автономные машины в реальных условиях американских улиц.
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