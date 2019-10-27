Volvo представила новый гибридный и электрический автобусы

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Volvo Buses на выставке Busworld Europe 2019 в бельгийском Брюсселе продемонстрировала линейку новых автобусов Volvo 7900 вместимостью до 150 пассажиров.
Об этом сообщает Автоцентр.
Новый сочлененный автобус Volvo 7900 вместимостью до 150 пассажиров будет изготавливаться в двух исполнениях – с длиной кузова 18 и 18,7 м. Привод автобуса состоит из двух тяговых электродвигателей по 200 кВт каждый, которые развивают максимальный вращающий момент в 31 кНм.
Зарядка батареи электробуса емкостью почти 400 кВт-часов осуществляется двумя методами: быстрая осуществляется от зарядных станций на маршруте при помощи пантографа, медленная – через разъемы Combo2/CCS во время стоянки в депо. По данным компании, новые автобусы на 80% экономичнее дизельных аналогов.
Фото: АвтоЦентр
Благодаря мощному приводу, новые автобусы могут работать в условиях сложного рельефа и преодолевать уклоны до 20%.
Также автобусы оборудованы системой “Safety Zone Management”, которая не дает превышать максимально допустимую скорость на разных участках дороги. Другая система – Pedestrian&Cyclist Detection System – сканирует “слепые зоны” вокруг автобуса и при выявлении в них пешеходов или велосипедистов дает сигнал водителю.
Кроме нескольких версий Volvo 7900 Electric компания также представила гибридные модели автобуса – Volvo 7900 Hybrid в нескольких вариантах (Hybrid, Hybrid Articulated, Hybrid Double Deck), которые экономнее современных дизельных автобусов на 40-60% в зависимости от модели.
Фото: АвтоЦентр
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