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Uber показала дрон для доставки еды (фото)

Uber показала дрон для доставки еды (фото)

В 2020 году Uber планирует в качестве эксперимента запустить в Сан-Диего службу доставки еды с помощью дронов. Сегодня компания представила новый концепт своего беспилотника с «инновационными вращающимися крыльями с шестью роторами» для быстрого перехода от вертикального взлёта к горизонтальному полёту.

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Вращающиеся крылья чаще всего встречаются в прототипах летающих автомобилей и реже в беспилотных летательных аппаратах. В беспилотнике Uber лопасти располагаются вертикально при взлёте и посадке, но в движении могут менять положение для большей скорости и эффективности полёта.

По словам компании, максимальная нагрузка, которую сможет взять дрон – «обед на двоих». Он рассчитан на небольшие полёты в пределах восьми минут, включая загрузку и выгрузку.

Общая дальность полёта составит около 20 км. Аппарат будет летать на высоте 120 м с максимальной скоростью 48 км/ч.

Беспилотник уже прошёл тест конструкции и должен подняться в воздух до конца текущего года. Ранее в этом году Федеральное управление гражданской авиации США разрешило Uber приступить к тестированию службы доставки еды дронами в Сан-Диего следующим летом.

По материалам ITC.ua
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