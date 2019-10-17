0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Xiaomi анонсировала смартфон с 108-МП камерой и 5-кратным зумом (фото)

Xiaomi анонсировала смартфон с 108-МП камерой и 5-кратным зумом (фото)

Xiaomi опубликовала в китайской социальной сети Weibo тизер своего телефона с пятью камерами и разрешением 108 мегапикселей.

Об этом сообщает сайт Android Authority.

Модель получила название Xiaomi Mi CC9 Pro, и у нее будет пятикратное оптическое увеличение – такое же, как у Huawei P30 Pro.

По предварительным данным, 108-мегапиксельный датчик обеспечит дополнительную детализацию предметов при дневном свете. Другие объективы, вероятно, будут отвечать за широкоугольную съемку и 3D-эффекты. Пока неизвестны подробности касательно пятой камеры – будет ли это датчик глубины или макрокамера.

Премьера модели намечена на 5 ноября 2019 года. Ожидается, что телефон получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев. Другие технические характеристики будущей новинки пока неизвестны. Однако «начинка» и быстродействие должны быть на уровне, чтобы обрабатывать изображения 108-мегапиксельной камеры.

Кроме нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro на презентации, запланированной на будущей неделе, производитель намерен представить другие устройства. В частности, новые «умные» часы и новую версию телевизора Xiaomi.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.