Xiaomi анонсировала смартфон с 108-МП камерой и 5-кратным зумом (фото)

Xiaomi опубликовала в китайской социальной сети Weibo тизер своего телефона с пятью камерами и разрешением 108 мегапикселей.

Об этом сообщает сайт Android Authority.

Модель получила название Xiaomi Mi CC9 Pro, и у нее будет пятикратное оптическое увеличение – такое же, как у Huawei P30 Pro.

По предварительным данным, 108-мегапиксельный датчик обеспечит дополнительную детализацию предметов при дневном свете. Другие объективы, вероятно, будут отвечать за широкоугольную съемку и 3D-эффекты. Пока неизвестны подробности касательно пятой камеры – будет ли это датчик глубины или макрокамера.

Премьера модели намечена на 5 ноября 2019 года. Ожидается, что телефон получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев. Другие технические характеристики будущей новинки пока неизвестны. Однако «начинка» и быстродействие должны быть на уровне, чтобы обрабатывать изображения 108-мегапиксельной камеры.

Кроме нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro на презентации, запланированной на будущей неделе, производитель намерен представить другие устройства. В частности, новые «умные» часы и новую версию телевизора Xiaomi.