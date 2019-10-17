Полиция активно штрафует водителей за въезд на полосы общественного транспорта

Патрульная полиция стала дежурить на полосах общественного транспорта в Киеве.

Об этом заявил советник киевского городского головы Максим Бахматов.

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«Наша первая задача – получить инструмент, который бы объективно оценивал ситуацию с трафиком в Киеве», – заявил он.

Ранее Бахматов создал и возглавил координационную группу по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group, задачей которой является регулярное измерение трафика Киева. По словам Бахматова, группа будет взаимодействовать с сервисами Uber, Bolt, Uklon и Waze, поскольку они «уже очень много знают о трафике».

Кого штрафуют. Группа имеет договоренности с полицией, которая будет дежурить в часы пик (с 7 до 10 утра и с 5 до 8 вечера) на 12 полосах общественного транспорта и будут выписывать штрафы тем, кто заезжает на полосы общественного транспорта.

Сколько штрафов уплатили. За 5 дней в период с 15 по 20 октября водители заплатили около 2 тысяч штрафов на сумму примерно в миллион гривен

«Камеры зафиксировали 27 автомобилей, которые каждый день заезжают на полосу общественного транспорта на улице Вернадского. Я попросил наш IT-департамент составить этот список. Теперь можно их находить и наказывать. И это все можно делать благодаря smart city технологиям», – заявил Бахматов.