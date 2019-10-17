FiveAI начнет испытания роботакси в двух городах Лондона

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FiveAI — компания, которая специализируется на разработке технологий беспилотного вождения, анонсировала начало масштабных публичных испытаний автономного транспорта на дорогах общего пользования. Первым городом Соединенного Королевства, на улицы которого выедут роботакси, станет Лондон.
Об этом пишет VentureBeat.
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Данный проект, на реализацию которого Великобритания выделила $16,4 млн, носит не только технологический, но и экономико-психологический характер. FiveAI поручено «разработать технологию автономного вождения и доказать ее безопасность, продемонстрировав способность алгоритмов работать в условиях современной городской среды, взаимодействовать с водителями-людьми и пешеходами».
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