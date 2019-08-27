Didi анонсировала запуск сервиса роботакси в Шанхае

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Компания Didi, одно из крупнейших китайских транспортных предприятий, предоставляющее услуги такси, проката автомобилей и райдшеринга, получила разрешение на испытание беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Шанхае, а также анонсировала запуск собственного сервиса роботакси.
Об этом сообщает блог компании.
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Компания планирует вывести на шанхайские дороги до 30 робомобилей четвертого уровня автономности (когда от водителя требуется лишь присутствие на случай внештатной ситуации, но не постоянный контроль).
Что касается сервиса роботакси, то представители Didi не раскрывают точную дату его запуска, но уточняют, что планируют запустить услугу «в течение ближайших месяцев».
Кроме того, указывается, что на первых порах воспользоваться роботакси можно будет бесплатно. При этом уже в следующем году компания намерена расширить сервис автономных такси на Пекин и Шэньчжэнь, а к 2021 году — и вовсе выйти за пределы Китая, запустив такой сервис в другой стране.
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