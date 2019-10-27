Предпочтения украинцев в отдыхе (опрос)

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Больше всего украинцы любят “ленивый” отдых на пляже или дома. И только 20% респондентов предпочитают активный отдых.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group, проведенного в сентябре 2019 года. В процессе исследования был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше.
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Наиболее предпочитаемые виды отдыха украинцев:
• пляжный отдых дикарем (29%);
• отдых дома (23%);
• познавательный и активный виды отдыха (по 20%);
• отдых на даче / огороде (19%);
• в доме отдыха / пансионате (15%);
• в лечебном санатории (14%).
В сравнении с 2018 годом уменьшилось число приверженцев домашнего отдыха и отдыха в санаториях. Вместе с тем несколько увеличилось число тех, кто предпочитает отдых на даче или в огороде.
Жители Украины провели летний отпуск 2019 года так:
• дома – 31%;
• на море в Украине – 21%;
• на даче / садовом участке – 10%;
• на море за рубежом – 6%;
• в другом городе / селе Украины – 4%;
• отдых за рубежом, но не на море – 3%.
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