Предпочтения украинцев в отдыхе (опрос)

Больше всего украинцы любят “ленивый” отдых на пляже или дома. И только 20% респондентов предпочитают активный отдых.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group, проведенного в сентябре 2019 года. В процессе исследования был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше.

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Наиболее предпочитаемые виды отдыха украинцев:

• пляжный отдых дикарем (29%);

• отдых дома (23%);

• познавательный и активный виды отдыха (по 20%);

• отдых на даче / огороде (19%);

• в доме отдыха / пансионате (15%);

• в лечебном санатории (14%).

В сравнении с 2018 годом уменьшилось число приверженцев домашнего отдыха и отдыха в санаториях. Вместе с тем несколько увеличилось число тех, кто предпочитает отдых на даче или в огороде.

Жители Украины провели летний отпуск 2019 года так:

• дома – 31%;

• на море в Украине – 21%;

• на даче / садовом участке – 10%;

• на море за рубежом – 6%;

• в другом городе / селе Украины – 4%;

• отдых за рубежом, но не на море – 3%.

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