0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Предпочтения украинцев в отдыхе (опрос)

Предпочтения украинцев в отдыхе (опрос)

Больше всего украинцы любят “ленивый” отдых на пляже или дома. И только 20% респондентов предпочитают активный отдых.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group, проведенного в сентябре 2019 года. В процессе исследования был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше.

Читайте также: На каком хобби можно заработать больше всего

Наиболее предпочитаемые виды отдыха украинцев:
• пляжный отдых дикарем (29%);
• отдых дома (23%);
• познавательный и активный виды отдыха (по 20%);
• отдых на даче / огороде (19%);
• в доме отдыха / пансионате (15%);
• в лечебном санатории (14%).

В сравнении с 2018 годом уменьшилось число приверженцев домашнего отдыха и отдыха в санаториях. Вместе с тем несколько увеличилось число тех, кто предпочитает отдых на даче или в огороде.

Жители Украины провели летний отпуск 2019 года так:
• дома – 31%;
• на море в Украине – 21%;
• на даче / садовом участке – 10%;
• на море за рубежом – 6%;
• в другом городе / селе Украины – 4%;
• отдых за рубежом, но не на море – 3%.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.

Выбрать карту для путешествий

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.