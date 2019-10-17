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Банки в регионах уже начали получать банкноты номиналом 1000 гривен - НБУ

Банки в регионах уже начали получать банкноты номиналом 1000 гривен - НБУ

С 25 октября банки в регионах уже начали получать новые банкноты номиналом 1000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

“Первую партию новых банкнот номиналом 1000 гривен распределили между подразделениями Национального банка Украины в регионах. Банки с 25 октября 2019 года смогут получать ее и, в свою очередь, обеспечивать украинцев такими новыми банкнотами”, – отметили в Нацбанке.

При этом в пресс-службе НБУ уточнили, что в первую очередь Национальный банк планирует ввести в оборот около 5 млн штук таких банкнот.

По материалам УНН
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