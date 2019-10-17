Google разработала самый мощный в мире компьютер

Компания Google утверждает, что разработала компьютер, которому требуется всего 200 секунд, чтобы выполнить расчеты, на которые другим суперкомпьютерам нужны тысячелетия.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Сегодня научный журнал Nature опубликовал результаты усилий Google по созданию квантового компьютера, который может выполнять задачи, на которые не способен классический компьютер. Это известно в этой области как “квантовое преимущество”. На практике наш процессор, который мы называем Sycamore, выполнил за 200 секунд вычисления, которые заняли бы у самого быстрого в мире суперкомпьютера 10 000 лет”, – говорится в публикации.

В Google отметили, что они шли к этому результату в течение долгих лет. Теперь же Google намерен “выяснить, как применить эту технологию во время работы”.

Также компания опубликовала видеоролик, в котором объясняет принцип работы Sycamore.

Квантовые компьютеры могут потенциально решить проблемы, которые были бы слишком трудными или даже невозможными для классических компьютеров – например, разработать лучшие батареи, выяснить, какие молекулы могут сделать эффективные лекарства или минимизировать выбросы от создания удобрений. Они также могут помочь улучшить существующие передовые технологии, такие как машинное обучение.

Бизнесвумен и дочь американского президента Иванка Трамп также прокомментировала данную новость в Twitter, заявив, что США продолжают лидировать в мире в сфере технологических инноваций.