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Какими будут зарплаты украинцев - прогноз правительства (инфографика)

Какими будут зарплаты украинцев - прогноз правительства (инфографика)

Кабинет Министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов.

Такие данные содержатся в обновленном макропрогнозе Министерства экономики, утвержденном правительством 23 октября.

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Размеры заработных плат в долларах прогнозируют на уровне:

  • в 2020 году рост до 471 доллара,
  • в 2021 году – до 531 доллара,
  • в 2022 году – до 593 долларов.

В 2018 году зарплата была 325 долларов, а в 2019 году – 408 долларов.

Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. В 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

Также постепенно будет уменьшаться уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет (по методологии Международной организации труда). Классический прогноз: 2020 год – 8,1%, 2021 год – 7,9%, 2022 год – 7,5%. Оптимистичный: 2020 год – 7,3%, 2021 год – 6,7%, 2022 год – 6%.

Справка Finance.ua:

  • В столице в третьем квартале средняя зарплата составляла 14 000 грн.
  • В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6% и в июле составила 9 170 грн при запланированной на 2019 год в 10 971 грн.

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По материалам Finance.UA
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