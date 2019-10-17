Какими будут зарплаты украинцев - прогноз правительства (инфографика)

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Кабинет Министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов.
Такие данные содержатся в обновленном макропрогнозе Министерства экономики, утвержденном правительством 23 октября.
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Размеры заработных плат в долларах прогнозируют на уровне:
В 2018 году зарплата была 325 долларов, а в 2019 году – 408 долларов.
Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. В 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.
Также постепенно будет уменьшаться уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет (по методологии Международной организации труда). Классический прогноз: 2020 год – 8,1%, 2021 год – 7,9%, 2022 год – 7,5%. Оптимистичный: 2020 год – 7,3%, 2021 год – 6,7%, 2022 год – 6%.
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