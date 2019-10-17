Долги по зарплатам перед киевлянами выросли до 185 млн грн

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По состоянию на 1 октября долг по выплате заработной платы в Киеве составил 185,8 млн грн.
Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба КГГА.
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«Однако ситуация относительно состояния выплаты заработной платы в Киеве несколько ухудшилась, по сравнению с предыдущим месяцем долг по выплате заработной платы в городе увеличился на 4,6% или на 8,2 млн грн и, согласно предварительным статистическим данным, на 01.10.2019 составил 185,8 млн грн. Со всеми предприятиями-должниками мы ведем жесткий диалог и постоянно контролируем ситуацию», – отметила Марина Хонда.
По состоянию на 1 октября этого года долг существовал на 40 предприятиях государственного сектора и 32 предприятиях негосударственного сектора и составил 134,7 млн грн и 51,1 млн грн соответственно.
Должники:
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