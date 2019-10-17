Долги по зарплатам перед киевлянами выросли до 185 млн грн

По состоянию на 1 октября долг по выплате заработной платы в Киеве составил 185,8 млн грн.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба КГГА.

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«Однако ситуация относительно состояния выплаты заработной платы в Киеве несколько ухудшилась, по сравнению с предыдущим месяцем долг по выплате заработной платы в городе увеличился на 4,6% или на 8,2 млн грн и, согласно предварительным статистическим данным, на 01.10.2019 составил 185,8 млн грн. Со всеми предприятиями-должниками мы ведем жесткий диалог и постоянно контролируем ситуацию», – отметила Марина Хонда.

По состоянию на 1 октября этого года долг существовал на 40 предприятиях государственного сектора и 32 предприятиях негосударственного сектора и составил 134,7 млн грн и 51,1 млн грн соответственно.

Должники:

*Среди государственных предприятий крупнейшими должниками остаются те, которые входят в состав ГК «Укроборонпром («НИИ «Квант» – 36,8 млн грн; Завод «Маяк» – 27,1 млн грн; НИИ гидроприборов – 9,6 млн грн; Завод «Буревестник» – 7,7 млн грн; КБ «Артиллерийское вооружение» – 6,1 млн грн; Киевский бронетанковый завод – 4,7 млн грн).

Предприятия, которые находятся в сфере управления Минрегиона (11,9 млн грн); Министерства инфраструктуры (6,9 млн грн).

Предприятия негосударственного сектора. Среди них самым крупным должником остается ОАО «Коммерческий банк «Союз», который имеет задолженность в размере 9,9 млн грн. Кроме этого, в перечне крупнейших должников негосударственного сектора есть ООО «ГРУП ДФ Интернешнл Юкрейн» – 7,5 млн грн; ПАО «Трест «Киевгорстрой-3» – 5,3 млн грн; ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» – 4,7 млн грн; ООО «ФОСАГРО-Украина» – 4,3 млн грн; ПАО «ТММ-Энергострой» – 3,6 млн грн; ООО «Керрот» строительные материалы» – 2,5 млн грн и тому подобное.

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