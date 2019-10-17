Lexus показал соперника Jaguar I-Pace (фото)

Концептуальный автомобиль Lexus LF-30 Electrified был представлен на автосалоне в Токио, давая откровенное дизайнерское представление о том, как будет выглядеть будущее электромобилей бренда. Кроме того, компания представила на нем свое видение автономных и технических разработок.

Lexus LF-30 является концептуальным автомобилем в прямом смысле этого слова, а инсайдеры говорят, что он не предназначен для того, чтобы дать конкретную информацию о какой-либо одной будущей модели Lexus, а скорее для изучения внешнего вида и технологий, с помощью которых автомобили можно было бы продавать примерно с 2030 года.

Среди наиболее выразительных дизайнерских решений — двери на крыше и короткая задняя часть. Однако она основана на новой электрической платформе, которая будет лежать в основе будущих электромобилей Lexus и Toyota, которые будут выпускать примерно с 2022 года, что подчеркивает актуальность шоу-кара.