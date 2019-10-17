0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Lexus показал соперника Jaguar I-Pace (фото)

Lexus показал соперника Jaguar I-Pace (фото)

Концептуальный автомобиль Lexus LF-30 Electrified был представлен на автосалоне в Токио, давая откровенное дизайнерское представление о том, как будет выглядеть будущее электромобилей бренда. Кроме того, компания представила на нем свое видение автономных и технических разработок.

Lexus LF-30 является концептуальным автомобилем в прямом смысле этого слова, а инсайдеры говорят, что он не предназначен для того, чтобы дать конкретную информацию о какой-либо одной будущей модели Lexus, а скорее для изучения внешнего вида и технологий, с помощью которых автомобили можно было бы продавать примерно с 2030 года.

Среди наиболее выразительных дизайнерских решений — двери на крыше и короткая задняя часть. Однако она основана на новой электрической платформе, которая будет лежать в основе будущих электромобилей Lexus и Toyota, которые будут выпускать примерно с 2022 года, что подчеркивает актуальность шоу-кара.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.