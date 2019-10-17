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Как закрыть ФЛП - инструкция от КГГА

Как закрыть ФЛП - инструкция от КГГА

Для того чтобы прекратить предпринимательскую деятельность, следует погасить все задолженности и текущие обязательства по налогам и сборам, подать отчетность, навести порядок в документах на случай проверки.

Как правильно прекратить предпринимательскую деятельность, можно узнать на сайте КГГА.

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По данным сервиса открытых данных Opendatabot, за последние несколько лет общее количество ФЛП резко уменьшилось. С 2017 года свою деятельность прекратили 164 тысяч предпринимателей. Больше всего потеряла сфера складского хозяйства, на втором месте – розничная торговля, на третьем – отрасль теле- и радиовещания.

Чтобы закрыть ФЛП, необходимо:

1. Государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя проводится отделами по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей через Центры предоставления административных услуг районных в городе Киеве государственных администраций.

2. Физическому лицу-предпринимателю следует закрыть все открытые счета в банках для зачисления средств на имя ФЛП.

3. В Государственную фискальную службу Украины:

  • Подать заявление на прохождение аудиторской проверки предпринимательской деятельности.
  • Если ФЛП находится на едином налоге:

- подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения №1675 от 20.12.2011 г., которая утверждена приказом МФУ (обязательно заполнить п. 5.4 Отказ от упрощенной системы налогообложения);
- подать налоговую декларацию плательщика единого налога СПД (на самой декларации ручкой написать «ликвидационная»).

  • Если ФЛП находится на общей системе налогообложения:

- подать декларацию об имущественном состоянии и доходах (на самой декларации ручкой написать «ликвидационная»).

4. Пенсионный фонд Украины.

  • Если у ФЛП нет наемных работников:

- отчет о начисленных суммах единого взноса за период работы в отчетном году;
- копию акта проверки органа ГНС;

После проверки орган ПФУ выдает справку об отсутствии задолженностей.

  • Если у ФЛП есть наемные работники:

ПФУ проводит документальную проверку правильности расчета и уплаты взносов в 10-дневный срок. На основании выданного акта проверки проводятся окончательные расчеты с Пенсионным фондом.

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Информация о порядке получения указанной государственной услуги размещена на официальном веб-портале административных услуг Киева, где можно ознакомиться с информационными картами в зависимости от района.

По материалам Finance.UA
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