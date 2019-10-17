0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Цукерберг назвал главное условие для запуска Libra

Цукерберг назвал главное условие для запуска Libra

Криптовалюта Libra не будет запущена до тех пор, пока не получит одобрение американских регуляторов.

Об этом основатель и глава Facebook Марк Цукерберг сообщил в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по финансовым сервисам. Текст его заявления опубликован на сайте комитета.

Читайте также: Libra готова изменить структуру проекта

«Идея Libra заключается в том, что отправка денег должна быть такой же простой и безопасной, как отправка текстового сообщения. Libra будет глобальной платежной системой, полностью обеспеченной резервом денег и других высоколиквидных активов. Я считаю, что она должна быть создана, но понимаю, что сейчас мы не идеальный мессенджер для этого. За последние несколько лет мы столкнулись с множеством проблем, и я уверен, люди хотели бы, чтобы эту идею реализовывал кто угодно, но не Facebook», — говорится в тексте выступления Цукерберга.

По его словам, будут проведены дискуссии с регуляторами, представителями властей и экспертным сообществом.

«Мы хотим четко заявить: Facebook не будет частью запуска платежной системы Libra нигде в мире, если все американские регуляторы ее не одобрят», — отметил Цукерберг, подчеркнув, что поддерживает отсрочку запуска Libra, который планировался на июнь следующего года.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.