Цукерберг назвал главное условие для запуска Libra

Криптовалюта Libra не будет запущена до тех пор, пока не получит одобрение американских регуляторов.

Об этом основатель и глава Facebook Марк Цукерберг сообщил в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по финансовым сервисам. Текст его заявления опубликован на сайте комитета.

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«Идея Libra заключается в том, что отправка денег должна быть такой же простой и безопасной, как отправка текстового сообщения. Libra будет глобальной платежной системой, полностью обеспеченной резервом денег и других высоколиквидных активов. Я считаю, что она должна быть создана, но понимаю, что сейчас мы не идеальный мессенджер для этого. За последние несколько лет мы столкнулись с множеством проблем, и я уверен, люди хотели бы, чтобы эту идею реализовывал кто угодно, но не Facebook», — говорится в тексте выступления Цукерберга.

По его словам, будут проведены дискуссии с регуляторами, представителями властей и экспертным сообществом.

«Мы хотим четко заявить: Facebook не будет частью запуска платежной системы Libra нигде в мире, если все американские регуляторы ее не одобрят», — отметил Цукерберг, подчеркнув, что поддерживает отсрочку запуска Libra, который планировался на июнь следующего года.